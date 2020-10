publié le 06/10/2020 à 10:30

Jean Teulé prépare la sortie de son nouveau livre Crénom, Baudelaire !, le 7 octobre prochain, après avoir publié des portraits de figures historiques, des poètes, Rimbaud, Verlaine, Villon, le marquis de Montespan ou le roi Charles IX.

"Pour la poésie je m'étais dit que j'en avais déjà fait trois et que j'allais terminer sur l'Everest : Baudelaire. Si on doit lire un recueil de poésie dans la littérature française c'est Les Fleurs du Mal. Quand j'étais adolescent, c'était mon dieu vivant. Mais je détestais ce mec, je n'arrêtais pas de dire : 'Jamais je n'écrirai sur Baudelaire, c'est un type beaucoup trop misogyne, désagréable, insupportable'", démarre Jean Teulé au micro de RTL.

"Et puis un jour j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que cela pourrait être un angle. Alors j'y suis allé, parce que d'habitude je ne veux écrire que sur des gens que j'aime bien. Et là je trouvais ça assez marrant un livre sur un personnage détestable parce qu'il n'a rien fait pour être aimé", poursuit-il.



Baudelaire n'a rien fait pour être aimé Jean Teulé Partager la citation





On connaît l'art du portrait peu académique de Jean Teulé que l'on retrouve plus que jamais dans Crénom, Baudelaire ! Tout est vrai mais revisité par la plume de l'auteur, fantasque, cocasse, gaillarde, pour ne pas dire grivoise. Bref, on le lit à 100 à l'heure et surtout, si on connait ses poèmes, à commencer par son chef-d'oeuvre Les Fleurs du Mal, on découvre ou redécouvre la vie et la personnalité moins connues de Baudelaire. C'était un type épouvantable et "camé" du soir au matin.

"Le matin, il prenait l'équivalent d'une barrette de shit en décoction dans son thé. Moi je bois ça, je dors pendant trois semaines (...) Après il est passé à l'opium. À cause de la syphilis son médecin lui avait prescrit sept gouttes d'opium liquide par jour, à la fin, il en prenait 1.600 par jour !", résume Jean Teulé.