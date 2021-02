publié le 15/02/2021 à 19:59

Le 15 janvier 2021, l'encyclopédie Wikipédia a fêté ses 20 ans d'existence. À cette occasion, Rémi Mathis, élu Wikipédien mondial de l'année 2013 grâce à ses nombreuses contributions, a sorti un livre intitulé Wikipédia, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde (First Editions). L'ouvrage a pour but de répondre aux questions des internautes et leur en faire découvrir un peu plus sur les coulisses de la plateforme, que Rémi Mathis considère comme "l'œuvre littéraire la plus importante du début du XXIe siècle".

"C'est la seule œuvre que tout le monde lit. À laquelle on peut faire des références. C'est à mon avis la plus grande aventure culturelle que l'on vit actuellement", a-t-il déclaré sur RTL ce lundi 15 février.

Tout le monde connaît et utilise Wikipédia. Tout le monde ou presque. L'encyclopédie en ligne réunit chaque mois plus de 30 millions de visiteurs uniques, ce qui en fait le quatrième ou cinquième site mondial, au même niveau que Facebook, avec des moyens pourtant bien inférieurs : des bénévoles et quelques millions d'euros de budget. Bien loin des dizaines de milliards de Facebook.

Musées et bibliothèques, autres fournisseurs ou diffuseurs de culture, pourraient voir d'un mauvais œil la concurrence de Wikipédia. Mais la coopération entre ces différents acteurs est bonne. Selon Rémi Mathis, les musées et bibliothèques ont "bien compris l'attrait d'un site comme Wikipédia", notamment en termes de numérisation et de visibilité des œuvres ou des livres.