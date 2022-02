Inde : une étudiante crée une intelligence artificielle qui traduit la langue des signes

Priyanjali Gupta, une jeune étudiante ingénieure, a créé une intelligence artificielle capable de traduire la langue des signes. C'est la mère de la jeune femme qui l'a poussée il y a un an, a réaliser ce projet : "Il est temps de faire quelque chose d'utile maintenant que tu étudies l'ingénierie", lui a-t-elle intimée. C'est aujourd'hui chose faite, l'intelligence artificielle qu'elle a créée peut traduire la langue des signes anglaise et américaine.

Priyanjali Gupta a partagé sa création via une vidéo postée sur LinkedIn. Sa publication a déjà récolté plus de 63.000 "j'aime" et plus de 1.200 commentaires la félicitant. Dans la vidéo, on voit la jeune femme utiliser son invention : lorsqu'elle signe, le logiciel entoure le signe d'un rectangle, au-dessus duquel est écrit le mot signé ainsi que le taux de fiabilité de la traduction. On y voit traduits les mots "hello" (bonjour), "I love you" (je t'aime), "yes" (oui), "no" (non), "thanks" (merci) et "please" (s'il vous plait). Pour l'instant, l'IA (Intelligence Artificielle) ne traduit que quelques mots mais est en développement.