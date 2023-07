Émeutes - Thierry Marx : "Il faut que les assureurs jouent le jeu"

De nombreux commerces ont été pillés et vandalisés dans toute la France ces derniers jours, lors des émeutes qui ont embrasé le pays suite à la mort du jeune Nahel. Thierry Marx, président confédéral de l’Umih, l’union des métiers de l’hôtellerie-restauration, a lancé un appel aux assureurs dimanche matin sur RTL. "Il faut que les assureurs jouent le jeu, évidemment on a déjà été entendu mais il faut déjà voir leur capacité à nous indemniser très vite. Sur les banques, il va falloir discuter parce qu’on a une perte de revenus importante", a estimé le célèbre chef. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé samedi aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels.

"Ça va dans le bon sens, on a été reçu et entendu par Bruno le Maire et Olivia Grégoire (ministre déléguée chargée des PME, du commerce et du tourisme). Il va falloir mesurer cela dans le temps, on a déjà travaillé avec les assureurs pendant la crise du Covid", a réagi Thierry Marx.

"Des mois voire des années à se reconstruire"

Le président de l’Umih a également alerté sur la situation des entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration. "Aujourd’hui les entreprises sont exsangues et ne peuvent plus faire face, nous avons eu trois crises successives entre la crise Covid, la crise de l’énergie et maintenant celle-là (les émeutes). Il va falloir qu’on soit entendu sur le prêt garanti par l’État et pour reconstituer de la trésorerie. Les entreprises sont déjà en grande difficulté", a-t-il estimé.

"Les établissements pillés et embrasés vont mettre des mois voire des années à se reconstruire. Il y a des gens touchés dans leur chair et dans leur projet de vie", s’est désolé Thierry Marx. "Certains ont été piégés dans leur établissement et se demandaient s’ils n’allaient pas devoir s’opposer eux-mêmes à ces personnes qui pillent leurs magasins".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info