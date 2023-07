Les infos de 6h - Émeutes en France : les violences en recul, 486 interpellations

La vague de violences déclenchée dans de nombreuses villes de France a marqué le pas dans la nuit de samedi à dimanche. À 3h30 du matin, le ministère de l'Intérieur faisait état de 486 interpellations dans tout le pays. "Nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre", s'est réjoui Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Pour la deuxième nuit consécutive, le ministre avait reconduit un dispositif de 45.000 policiers et gendarmes. Peu d'incidents ont été signalés à Marseille et à Lyon, deux villes particulièrement touchées les nuits précédentes. La nuit a cependant été marquée par l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, à l'aide d'une voiture-bélier.

Un important dispositif de sécurité, avec près de 7.000 policiers et gendarmes, a été déployé à Paris, notamment près des Champs-Élysées. L'avenue était quadrillée par des fourgons de police et des barrages de CRS, alors que des fourgons de gendarmes mobiles ont protégé certains magasins. La centaine de manifestants a peiné à défiler dans les rues adjacentes et s'est finalement dispersée vers 2h du matin.

Nuit plus calme à Marseille et Lyon

À Marseille, la nuit a été plus calme que la veille. Des tentatives de pillage ont tout de même eu lieu et de nombreuses vidéos de scènes d'affrontements ont été publiées sur les réseaux sociaux. Le dispositif policier était cependant plus important avec deux hélicoptères qui ont sillonné le ciel, deux blindés et des forces spéciales du Raid et du GIGN. Les forces de l'ordre sont intervenues plus tôt, avec 56 interpellations.

Des voitures ont été brûlées à Lyon, où des affrontements entre émeutiers et policiers ont émaillé la nuit dans le secteur de Vénissieux, avec des tirs de mortiers.

Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses attaqué

Des violences ont cependant été constatées dans d'autres villes. Le domicile personnel du maire de L'Haÿ-les-Roses a été attaqué à la voiture-bélier, dans le Val-de-Marne. Sa famille était présente dans la maison au moment des faits, sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Des pillages ont eu lieu dans le centre-ville de Nice, mais aussi à Dijon, Saint-Etienne, Nîmes et Rennes. Une école a par ailleurs été incendiée à Dijon.

Certaines communes avaient instauré un couvre-feu, notamment à Roubaix ou Tourcoing dans les Pas-de-Calais. Peu d'incidents sérieux ont été rapportés en banlieue parisienne, point de départ des émeutes. Des policiers ont été toutefois la cible de tirs de mortiers d'artifice à Vigneux, dans l'Essonne. Selon le ministère de l'Intérieur, 194 personnes avaient été interpellées à 2h30 dans Paris et sa banlieue.



À écouter à 6h

Obsèques de Nahel. Les obsèques de Nahel ont eu lieu samedi à Nanterre, dans la plus stricte intimité familiale et dans le calme. Sa mère, sa grand-mère et plusieurs centaines de personnes étaient présentes, à l'abri des caméras et des médias.



Assureurs. Bruno Le Maire a reçu à Bercy les représentants des commerçants, des assureurs et des banques touchés par les émeutes. Le ministre de l'Economie a demand