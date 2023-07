Jets de projectiles contre des véhicules de police, tirs de lacrymogènes, groupes de jeunes le visage masqué et quelques trottinettes brûlées: la tension était palpable ce vendredi soir dans le centre-ville de Marseille.

À Marseille, l'hypermarché Carrefour Le Merlan, situé à la limite des quartiers Nord, a été pillé lors d'émeutes, vendredi 30 juin. Dans la nuit, sept boutiques sur onze ont été dévalisées. Après de nouvelles rumeurs de pillage, le centre commercial a préféré fermer, samedi 1ᵉʳ juillet.

Comme d'autres centres commerciaux, le supermarché a donc décidé de fermer, samedi dans la soirée, malgré le premier jour des soldes. La police ne les a pas prévenus de nouveaux cambriolages, mais des rumeurs ont circulé sur TikTok et Snapchat.

Durant la nuit de vendredi à samedi, des émeutiers ont fait des razzia dans plusieurs magasins. "Ils attaquent leurs lieux de vie", a constaté Sarah, vendeuse de prêt-à-porter dans le centre commercial. "Sur le parking, ils arrivaient par deux, par trois, cagoulés [...] Ils ont prévenu leurs parents", a-t-elle assuré.

Bilel, client et habitant du quartier, n'explique pas ces émeutes durant lesquelles des articles de luxe sont volés, mais aussi des produits alimentaires de première nécessité. "Les gens avaient envie d'éclater", a-t-il analysé. La chambre de commerce et d'industrie à Marseille parle de 400 magasins touchés et fracturés, principalement dans le centre-ville.

