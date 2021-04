publié le 24/04/2021 à 10:00

Les autotests Covid sont en vente depuis bientôt 15 jours, mais sont-ils réellement fiables et comment les utiliser ? Flavie Flament se pose la question avec Sophie Joussellin, chef adjointe du service qualité de vie à RTL. "Un autotest est un petit dispositif médical qui permet de savoir si on est positif ou non à la Covid-19. On l’achète en pharmacie", explique Sophie Jousselin.

"Autotest" signifie qu’il est possible d'effectuer ce test soi-même, chez soi. C’est un prélèvement nasal dans le nez, on ne va pas très loin, contrairement au test PCR. "On reste dans les abords du nez", poursuit la journaliste.

Ce test est "un petit kit, composé de 4 éléments : le premier est l’écouvillon, un élément très long, un peu comme un coton-tige mais beaucoup plus long que celui que l’on utilise pour les tests PCR. Ensuite il y a un petit flacon, avec un petit bouchon et une cassette dans laquelle on met le réactif une fois qu’on a fait le prélèvement. C’est sur cette cassette qu’on verra le résultat du test", explique Sophie Jousselin.



Flavie Flament fait le test en studio sur RTL

Flavie Flament et un autotest Crédit : RTL

Pour RTL, dans Nous-Voilà Bien, Flavie Flament a effectué ce test avec Sophie Jousselin. Un test qui s'est avéré négatif au bout d'une minute. Mais bien entendu, pas question de ne plus faire attention, car les tests "faux négatifs" sont toujours possibles. Les gestes barrières restent de rigueur.

La cassette de l'autotest ressemble au test de grossesse. L’intérêt de ce test est de le faire soi-même avant d’aller chez des amis, d'aller au travail... Le personnel soignant peut également le faire avant d’aller voir des patients. Le résultat vient maximum au bout d’un quart d’heure...



Ces autotests sont un outil de plus dans la stratégie de dépistage de la maladie. Un test préconisé dès 15 ans, et lorsqu'on est asymptomatique. Pour autant, il ne remplace pas toujours le test PCR, qui, lui, reste véritablement efficace. L’autotest se procure uniquement en pharmacie pour 6 euros jusqu'au 15 mai, 5,20 euros ensuite.

