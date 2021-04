publié le 10/04/2021 à 10:00

Elles sont nombreuses dans les rayons des magasins, mais les crèmes anti-rides, si connues et tant employées, sont-elles réellement efficaces ? Selon Adélaïde Robert, journaliste au magazine 60 Millions de Consommateurs, une crème anti-rides efficace est une crème qui doit "lisser et réduire les ridules. Elle s'adresse à des femmes assez jeunes, dès 30 ans".

Cette crème est faite pour apporter également de l'hydratation, et redonner de l'éclat à la peau. "Elle promet en général un meilleur confort cutané, continue la journaliste, invitée de Nous Voilà Bien ! Elle se différencie des produits anti-âges qui s'adressent à des personnes un plus âgées, au-delà de 40 ans".

Par ailleurs, ces formules des crèmes anti-rides sont réputées pour être lourdes. "Elles sont souvent présentées comme un concentré de technicité et de science", explique Adélaïde Robert. Ainsi, on retrouve sur ces pots de crèmes une liste d'ingrédients très souvent à rallonge.

Des compositions et actifs différents selon les crèmes

Les différentes crèmes sur le marché ont une composition assez différente. "Dans les 10 crèmes testées par 60 Millions de Consommateurs, on a une composition assez différente. On a pris du bio et du conventionnel, et on constate qu'on ne se retrouve pas du tout avec les mêmes types d'ingrédients", analyse Adélaïde Robert.

De plus, ces crèmes contiennent "de nombreux actifs différents", continue-t-elle. Définis comme des molécules performantes sur les rides, la quantité et la qualité de ces actifs impactent directement la qualité du produit, et donc l'efficacité réelle de ces crèmes anti-rides.

Au sommaire de l'émission :

Quels recours avons-nous en cas de litige avec un commerçant ou une entreprise ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Les crèmes anti-rides sont-elles vraiment efficaces ?

Invitée : Adélaïde Robert, journaliste à 60 Millions de Consommateurs.







Comment préparer une compote maison ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site '' Cuisine AZ '' et auteur culinaire.

