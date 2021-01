Électricité : peut-on faire des économies en changeant de fournisseur ?

publié le 09/01/2021 à 10:00

Depuis 14 ans, EDF n'est plus seul sur le marché français. Mais si aujourd'hui, seulement 10 millions de foyers sur le territoire ont changé de fournisseur, réalisent-ils pour autant des économies ? Comment dépenser le moins d'argent possible selon son fournisseur ? Éléments de réponse dans "Nous Voilà Bien !"...

L'ouverture à la concurrence sur le marché de l'électricité en France date de 2007 pour les particuliers. Sans pour autant avoir eu un impact signifiant. "7 Français sur 10 sont encore au tarif réglementé d'EDF", explique Armelle Levy, journaliste RTL. Une concurrence qui ne s'est pas imposée, et qui ne propose des réductions que de 5 à 10 % sur la facture annuelle. "Aujourd'hui, un foyer paye en moyenne 150 euros de moins sur l'année en dehors des tarifs réglementés d'EDF" continue la journaliste.

Des offres donc moins chères, certes, mais qui ne font pas une différence folle. Mais pour ceux qui ne négligeraient pas cette réduction, il vous suffit de donner à votre nouvel opérateur l'identifiant de compteur et de faire un relevé de ce dernier. Pas d'inquiétude, vous ne serez pas privé de courant durant une certaine période, et vous pouvez à tout moment revenir en arrière. "Le gros inconvénient reste néanmoins le démarchage abusif de certains fournisseurs" alerte Armelle Levy.



Comment dénicher l'offre la moins chère ?

Pour trouver quelle offre est la moins chère, et laquelle vous correspond le mieux, place aux comparateurs ! Mais attention, "prenez des comparateurs indépendants et neutres, car certains ont des partenariats et ne sont pas du tout objectifs" conseille Armelle Levy. Pour cela, rendez-vous sur www.comparateur-offres.energie-info.fr, ou sur le site d'UFC-Que Choisir. Le premier ne compare que les prix des offres, tandis que le second vous propose également son expertise sur la qualité du service.

Attention cependant à toujours bien regarder le prix de l'offre, le prix de l'abonnement, ainsi que le prix du kilowattheure, afin d'éviter les abus. De même, préférez toujours les tarifs fixes aux tarifs indexés (qui montent ou diminuent selon le prix du tarif règlementé). Cependant, malgré la fin du monopole, les tarifs règlementés ne cessent de croitre et ont pris plus de 50 % en 10 ans.

Enfin, dernier conseil, plutôt rassurant : dans le secteur de l'énergie, il n'existe jamais de période d'engagement définie. Le consommateur reste libre, à tout moment, de changer de fournisseur.

Au sommaire de l'émission :

Électricité : peut-on faire des économies en changeant de fournisseur ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.





Plantes : comment prendre soin de nos orchidées ?

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.



Alimentation : le fromage est-il bon ou mauvais pour la santé ?

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, dietéticienne-nutrionniste.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ! Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !