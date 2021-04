Plantes aromatiques : comment les cultiver et les faire pousser chez soi ?

publié le 03/04/2021 à 10:00

Offrir un bouquet de plantes aromatiques à un homme ou à une femme peut être charmant. Mais plus que l'attention, ces plantes aromatiques peuvent être d'une grande utilité. Pour Pierre Nessmann, paysagiste, il est tout de même "préférable de les offrir en pot".

Ces plantes aromatiques se distingues en deux familles. "Certaines sont arbustives et ont besoin de pousser à l'extérieur, tandis que d'autres non, explique Pierre Nessman. Ces dernières peuvent alors être cultivées avec un éclairage artificiel".

En ce qui concerne le tin et le romarin, ils résistent au froid. Mais d'autres plantes sont plus délicates comme le persil ou la ciboulette, et ne passent pas l'hiver. "On peut néanmoins les faire pousser dans une jardinière ou sur un balcon dans une situation ensoleillée", estime Pierre Nessman. Dernier petit conseil de notre paysagiste : quand on achète de la ciboulette ou du persil en pot, "mieux vaut les conserver à l'extérieur ou devant une fenêtre, et les arroser, sans les noyer".

Au sommaire de l'émission :

Comment savoir si nos bijoux de famille sont des trésors ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Comment faire pousser des plantes aromatiques chez soi ?

Invitée : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.







Comment cuisiner l'avocat ?

Invité : Grégory Cohen, chef.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ! Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !