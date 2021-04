Usurpation d’identité : quels recours et comment s’en prémunir ?

publié le 17/04/2021 à 10:00

"Vous êtes victime d'une usurpation d’identité lorsque quelqu’un récupère des informations sur vous, et se fait ensuite passer pour vous", explique d'emblée Armelle Lévy, journaliste RTL, invitée de Nous Voilà Bien !

Et des usurpations d'identité, il y en existe de nombreuses : "vous pouvez extorquer de l’argent, vous faire passer pour une entreprise, ou encore vous servir de la notoriété de quelqu'un pour arnaquer les autres", continue la journaliste.

Et Internet n'est pas le seul terrain propice à ces attaques. "Quand vous êtes victimes d’un cambriolage, d’un vol à l’arraché, il suffit qu’on vole votre carte d’identité avec une fiche de paye, par exemple, pour vous retrouver avec des crédits sur le dos que vous n’avez jamais signé."

Comment se prémunir au mieux de ces usurpations d'identité ? "Pour commencer, n'étalez pas votre vie sur les réseaux sociaux, confie Armelle Levy. Il en va de même pour les documents numérisés. Placez les dans des coffres-forts numériques, et n'hésitez pas à activer la double authentification sur vôtre boite mail". Cette dernière astuce permet de réduire de 90 % un possible piratage.

Portez plainte et prouvez que vous n'êtes pas l'escroc

En France l'an dernier, la police à reçu près de 300.000 plaintes concernant des usurpations d'identité. "C'est difficile de se rendre compte d'une usurpation d'identité, souvent ce sont les autres qui vous préviennent", analyse Armelle Levy.

Sachez que vous ne pouvez pas déposer plaintes, tant qu'il n'y a pas eu usurpation d'identité. Vous pouvez cependant déposer une main courante au commissariat. "Mais les escrocs ne seront recherchés qu'une fois qu'ils auront utilisé votre identité", rappelle Armelle Levy.

Enfin, n'hésitez pas à apporter devant la police des preuves de cette usurpation d'identité. "Il faut prouver que ce n'est pas vous l'escroc, c'est à vous de mener préalablement une petite enquête", souligne la journaliste.



Au sommaire de l'émission :

Usurpation d’identité : quels recours et comment s’en prémunir ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.















Jardinage : quelles sont les fleurs stars du printemps ?

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique et rédacteur en chef de l’émission Mission : Végétal diffusée sur M6.























Cuisine : des recettes originales avec le radis.

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.



