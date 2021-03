Surendettement : comment se faire aider ?

publié le 27/03/2021 à 10:00

Chaque année, plus de 100.000 dossiers sont déposés sur la table de la commission de surendettement. Mais que signifie vraiment être surendetté ? "C'est quand on ne peut plus payer les factures, le loyer, les dépenses quotidiennes ou encore les mensualités de crédit, explique Armelle Levy, journaliste RTL.

Pour aider ces personnes dans le besoin, la France dispose d'un système de soutien impressionnant. "Pour savoir si vous êtes en surendettement, la Banque de France prend en compte vos rentrées d'argent, et soustrait l'ensemble des charges estimées. Cela donne votre capacité de remboursement. Si le reste à vivre est négatif, vous êtes en surendettement et vous pouvez déposer un dossier".

Pour établir ce dossier, rendez-vous sur le site de la Banque de France. Malgré toute votre bonne volonté, Armelle Levy vous conseille cependant "de ne pas attendre trop longtemps avant de se signaler en surendettement si tel est le cas ; plus le surendettement est minime, plus la marge de manœuvre est grande".

Quelles solutions ?

Pour se faire aider, "de nombreux conseillers existent dans les 400 points conseil budget de France, rappelle Armelle Levy dans l'émission. Ils vous aident à mieux gérer vos budgets, et à renégocier si besoin tous vos contrats pour mieux les adapter à vos besoins".

Dans le cas ou votre dossier aurait été reconnu et accepté en commission de surendettement, "des solutions sont trouvées pour payer vos dettes en fonction de votre budget, continue la journaliste. Parmi ces solutions proposées par la commission, un rééchelonnement de la dette, qui peut s'étaler jusqu'à 27 ans".

On trouve également une suspension de dette pendant 2 ans maximum, "si vous êtes étudiant par exemple, la commission vous laissant le temps de rebondir", souligne Armelle Levy. Enfin, une suppression simple et totale de la dette peut également être envisagée. "Mais elle s'accompagne très souvent de ventes et liquidations judiciaires, afin de repartir à 0", nuance-t-elle.

Pour autant, cette commission ne doit pas effrayer. L'année dernière, 98 % des dossiers ont été acceptés, avec de nombreuses solutions à la clé.

Au sommaire de l'émission :

Surendettement : comment se faire aider ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.















Sodas : vraiment mauvais pour la santé ?

Invitée : Fanny Comandini, diététicienne-nutritionniste.























Chocolat : la recette du soufflé de Liguori Lecomte

Invitée : Liguori Lecomte, chef du site ''CuisineAZ'' et auteur culinaire.



