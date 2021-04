publié le 07/04/2021 à 08:49

Pour Nicolas Bouzou, économiste et auteur de Homo Sanitas: apprendre et comprendre la bataille de la Santé , c'est par la vaccination que l'on va se sortir de la pandémie : "On est frappé de voir que non seulement la vaccination a déjà des effets sanitaires, mais aussi économiques, y compris sur des indicateurs qui n'étaient pas encore évidents il y a quelques mois, comme le transport aérien aux États-Unis" avant de conclure : "Très clairement, on a cette confirmation de la corrélation entre la vaccination et la situation économique".

Et ce n'est pas la première fois que l'humanité cherche le même produit au même moment. "Je vais peut-être choquer, mais l'humanité réussit extraordinairement puisqu'on a déjà un peu plus d'un demi-milliard de personnes vaccinées au niveau mondial. Il faut voir ce qu'on a fait depuis un an : des vaccins efficaces, dont on sait depuis cette semaine qu'ils empêchent dans 9 cas sur 10 la contamination (...) franchement c'est pas mal", décrit encore Nicolas Bouzou.

L'économiste est aussi conscient des décalages entre continents : "La première raison c'est qu'on est dans une économie mondialisée avec beaucoup de flux de populations, mais qui ont un impact sur les flux de marchandises (...). L'économie française sera sortie de la crise que lorsque tous ses partenaires commerciaux, à la fois en importation et exportation, seront sortis de la crise".