"Les vaccins ARN sont les vaccins les plus fiables", explique Nicolas Bouzou

publié le 03/03/2021 à 10:11

Nicolas Bouzou, journaliste et économiste, publie le 4 mars prochain Homo Satina : Histoire et Avenir de la Santé chez XO Éditions. Ce titre signifie que "depuis 400.000 ans, en réalité, l'Homme agit pour améliorer sa santé", démarre l'auteur qui parle de 400.000 ans qui correspondent à la période de la domestication du feu. "On l'utilise comme outil pour trouver des meilleures plantes, cela peut être pour soigner son estomac, par exemple, ou des analgésiques", poursuit l'auteur.

"L'Homme est un Homo Faber, quelqu'un qui fait, mais c'est aussi quelqu'un qui soigne. Et en réalisé si j'ai voulu mettre l'accent là-dessus et en faire le titre, c'est parce que j'entends parfois l'idée qu'on est à une époque où on est un peu hypocondriaques (...) en fait c'est complètement faux, l'humain a toujours essayé d'améliorer sa santé, non pas pour l'améliorer, mais pour faire des choses", explique encore Nicolas Bouzou.

Dans son livre, l'auteur nous montre aussi des périodes plus hygiénistes que la nôtre. C'est le cas du XIXe siècle, "c'est une période où on l'est absolument obsédé par la santé (...) où l'on comprend ce que sont les virus et les bactéries. Et en ayant compris cela, on refait toutes les villes. Je veux dire Marseille, Lyon, Paris, l'urbanisme a été construit pour éviter la propagation des virus".



Une œuvre qui se projette dans le futur

Nicolas Bouzou remonte notre histoire, pour se projeter dans l’avenir, avec ce goût particulier qu'il a pour l’innovation, on va connaître des bouleversements qui sont porteurs d’espoirs exceptionnels. Ce livre est une projection positive dans l'avenir et celui de la santé.

"Dans le domaine de la cancérologie, on assiste depuis plusieurs années à une révolution thérapeutique absolument majeure, qui n'est pas sans lien aujourd'hui avec ce que l'on voit sur la crise de la Covid, notamment les vaccins ARN", détaille l'auteur. "La grande révolution aujourd'hui en cancérologie, c'est l'immunothérapie (...) aujourd'hui on agit sur le système immunitaire qui lui-même va tenter d'éliminer la tumeur. Il faut être clair, ça ne marche pas pour tout le monde aujourd'hui, mais, les gens pour lesquels ça marche, c'est d'une efficacité incroyable", explique-t-il encore.

"On a pu faire des vaccins ARN, qui, je le rappelle sont les vaccins les plus fiables et les plus sûrs de toute l'histoire des vaccins, car on a pu séquencer rapidement le génome de ce virus qui déclenche la Covid-19. Jamais dans l'histoire de l'humanité face à une pandémie aussi grave, on n'avait eu un vaccin, une solution aussi efficace", pointe l'auteur.