Coronavirus : la vaccination dans les hôpitaux militaires débute ce mardi 6 avril

publié le 06/04/2021 à 08:47

L'armée se mobilise dans la campagne de vaccination en France alors que plus de 9 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Ce mardi sept centres de vaccination ouvrent leurs portes, notamment à Marseille, Metz, Bordeaux et Paris. 50.000 personnes seront vaccinées en une semaine, explique le porte-parole du ministère des Armées Hervé Grandjean au micro de RTL. Une campagne dédiée aux plus de 70 ans et aux plus de 50 ans avec des comorbidités.

Pour recevoir une injection, "les Français prennent un rendez-vous sur la plateforme Doctolib et en fonction du lieu de résidence, on leur affecte un créneau dans un hôpital", explique Hervé Grandjean. "Nous avons sept centres, ce qui représentera 1.000 vaccinations par jour par hôpital, soit 50.000 personnes qui recevront un vaccin sur l'ensemble de la semaine", détaille le responsable.

"Les agences régionales de santé nous livrent les doses : dans les premières semaines, ce seront les vaccins Pfizer qui seront injectés à la population", précise le porte-parole du ministère des Armées. Dans ces hôpitaux, le personnel en charge des vaccinations provient du service de santé des armées : dans chaque centre, des équipes de 70 personnes accueillent le public.