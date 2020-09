Les foires aux vins souffriront-elles de la crise sanitaire ?

publié le 03/09/2020 à 08:19

2020 représente un très mauvais cru pour le vin mais peut-être un bon millésime pour les Foires aux Vins. Le niveau de stocks est absolument inédit dans les caves des exploitants. En particulier des vins assez haut de gamme en Bordeaux et en rouge.



Les problèmes avaient commencé avant le confinement pour nos vins français. Fin 2019, un bras de fer douanier s'était joué entre les Etats-Unis et l'Europe. Donald Trump avait annoncé des taxes supplémentaires sur certains vins français. La filière a été mise sous tension car les Etats-Unis sont notre premier marché à l'export.

En France, la consommation de vin et d'alcool est en baisse. Les chiffres du cabinet Nielsen sont clairs : -4,2% en moyenne, mais sur les ventes de champagne par exemple, la chute est de -51,3%. Ajoutez à cela la fermeture des bars et restaurants qui a occasionné un manque à gagner d'un milliard et demi d'euros selon le Comité National des Interprofessions du Vin. Les 3/4 de la consommation de rosé ont lieu au restaurant.

Depuis le confinement, la consommation est repartie plutôt timidement, avec un avantage pour les vins rouges. Le ticket moyen d'achat du consommateur est moins élevé. Les Français achètent moins, et moins cher.Ils se tournent aussi vers le cubi. Pour faire moderne, on dit BIB (Bag In Box). La qualité de ces produits s'est améliorée sur des vins moins haut de gamme et donc moins chers.

De jolis coups à faire dans les foires aux vins ?

Le guide "Bettane et Desseauve" prédit quelques jolis coups à faire dans les foires aux vins. Le site Wineandco annonce ainsi que la moitié de sa sélection se situera entre 6 et 20€. Chez Netto, le prix moyen de la bouteille passe de 6,50€ à 5,80€. Mais est-ce que les Français auront envie d'acheter du vin et de constituer une cave dans le contexte de la crise sanitaire ?



Les foires au vin n'ont plus le même succès depuis un certain temps. C'est un peu le même phénomène que pour les soldes. L'an dernier, les ventes ont chuté de 19% par exemple.

Il y a de plus en plus d'acteurs sur internet qui font des sélections et des promotions toute l'année.

Et puis, l'événement en soi a été un peu galvaudé par la Grande Distribution depuis des années. Enfin, la promesse de faire des bonnes affaires a disparu. Les Foires aux Vins ont décollé dans les années 90 dans la foulée de la guerre du Golfe.

Il y avait des stocks à écouler dans les grandes surfaces car les Américains n'avaient rien acheté. Mais au cours des 20 dernières années, le marché est devenu mondial et ce que les américains n'achètent pas, les chinois le boivent. Et les bonnes affaires en grandes surfaces ont tourné au vinaigre.

Le plus : champagne pour Arianespace !

La Fusée Vega a enfin pu décoller cette nuit ! Il y avait eu plusieurs reports pour le lanceur européen le plus léger. L'enjeu pour l'Europe Spatiale est colossal car ce marché est maintenant concurrencé par des acteurs privés comme SpaceX d'Elon Musk.

La note : 18/20 à Lego

Voilà une entreprise qui se frotte les briques grâce au coronavirus. Le confinement mondial et les ventes en ligne ont boosté les ventes. Le chiffre d'affaire du groupe danois a progressé de 7%.