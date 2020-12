Coronavirus en Allemagne : les commerces et les écoles fermés jusqu'au 10 janvier

publié le 13/12/2020 à 13:17

Tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont fermer en Allemagne à partir de mercredi 16 décembre et jusqu'au 10 janvier, a annoncé dimanche la chancelière Angela Merkel. Des mesures strictes pour tenter d'endiguer la deuxième vague de virus.

Constatant "les très nombreux décès" dus à l'épidémie de coronavirus et "la croissance exponentielle" des infections, la dirigeante conservatrice a assuré : "nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant". Le dirigeant de la Bavière, Markus Söder, partisan de mesures drastiques, a tiré la sonnette d'alarme, affirmant que les chiffres des contaminations étaient "pires que jamais". "Nous ne devons pas perdre de temps et décréter un confinement complet", a-t-il assuré dans die Welt am Sonntag.

Après six semaines de fermeture des restaurants, bars, théâtres, cinémas, musées et enceintes sportives, l'Allemagne doit faire le constat que ces restrictions sont insuffisantes. "La situation reste très grave (...) elle a même empiré depuis la semaine dernière", a alerté jeudi Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Selon lui, l'épidémie continue de progresser car la population n'a pas assez réduit ses contacts.