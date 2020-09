Lot : le vin bio, réalisé sans produit chimique, de la famille Baudel

publié le 09/09/2020 à 11:41

RTL se rend ce mercredi 9 septembre dans le Lot, chez la famille Baudel, une famille de vignerons qui plantent des cépages résistants qui ne demandent aucun traitement chimique. Au nom de l'environnement et pour redorer le blason d'une profession décriée par les amoureux de la nature, ils entrent en résistance.

Après avoir fait carrière dans de grandes entreprises parisiennes, Fabien et Vincent Baudel ont choisi de revenir prendre la suite de leur père Thierry. "Travailler en famille et m'occuper de la terre, c'est vraiment un plaisir au quotidien, explique Vincent, 26 ans. Le domaine existe depuis huit générations donc ça nous tenait à cœur avec mon frère."

Le père, qui avait peur d'être le dernier, est ravi. En production bio depuis des années, il décide d'aller plus loin avec des parcelles expérimentales de cépages résistant aux maladies. "On travaille le sol, on ne traite pas, assure-t-il. Les oiseaux adorent ça donc on a mis des filets".

Un cépage destiné à l'expérimentation

Les feuilles sont plus larges, plus épaisses et bloquent le mildiou. La peau du raisin aussi est plus épaisse et résiste aux insectes. Ces cépages étaient pourtant interdits en France il y a encore quelques années et ne sont aujourd'hui autorisés qu'à des fins d'expérimentation.

Les vignerons ont nommé une cuvée en l'honneur du colibri qui, selon la légende, portait seul à bout de bec une goutte d'eau pour éteindre un feu de forêt. Sa participation, disait-il à ceux qui se moquaient de lui. Le père et les fils souhaitent ainsi participer, à leur hauteur, à la préservation de notre environnement.

L'été prochain, le père souhaite encore innover en plantant des arbres dans les vignes, des pruniers et des pêchers. "Pour que l'ombre de l'après-midi vienne protéger la vigne de l'échaudement", explique Thierry Baudel, qui souhaite laisser à ses fils le plus vertueux des domaines.