Fils et petit fils d'agriculteur, Denis Pommier est viticulteur depuis le début des années 90. En 2008, lorsque son père décède il décide d'arrêter les pesticides et de se lancer dans la production de vin biologique. Dans son ouvrage, Les Larmes de ma vigne, il partage sa transition vers l'agriculture biologique, ses difficultés, ses tentations mais surtout les raisons qui l'ont poussé à bannir les pesticides de son vignoble.

"On pense à ses enfants, les employés, nous aussi et puis nos clients. On veut leur donner un produit le plus noble possible", confie Denis Pommier, pour qui le fait de passer au bio est avant-tout une décision de père de famille.

"Ma famille a été touchée par des cancers. Alors quand j'ai eu 40 ans j'ai pris conscience qu'il fallait produire le plus propre possible", poursuit le viticulteur, convaincu qu'il faut "mettre toute l'énergie que l'on a pour respecter la nature".