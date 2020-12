Vols de vins de luxe : 25 personnes arrêtées, 5 millions d'euros de préjudice

publié le 11/12/2020 à 15:35

Haut les mains, par ici les grands vins ! Le butin après de nombreux braquages dans le vignoble bordelais depuis deux ans atteint des millions d'euros. Mardi 8 décembre, 25 personnes ont été interpellées en Gironde, Dordogne et dans la Loire. Elles savaient exactement ce qu'elles venaient chercher à chaque fois. Les bandits choisissaient soigneusement leurs bouteilles pour ensuite les revendre.

À l'automne 2019 des entrepôts de négociants en vins sont vidés de leurs bouteilles de grands crus. Les équipes de casseurs choisissent des bouteilles de château Margaux, d'Yquem, de Petrus, de Romanée Conti… Et sur la plus grosse opération : 2.886 bouteilles sont ainsi dérobées.

"Les voleurs sont peut-être renseignés. Ils vont voler des vins plus prestigieux, d'une plus grande valeur… On a pu constater des vols de grande ampleur, de deux ou trois palettes qui nécessitent une certaine logistique et la conduite de poids lourds", explique le colonel Jean-Baptiste Felicité, patron de la section de recherche de Bordeaux.

Une cellule spécialisée intitulée "magnum" opère en continu. Objectif : repérer les équipes de braqueurs. Et les enquêteurs de la gendarmerie vont croiser sur cette affaire des policiers de la police judiciaire eux aussi sont sur la trace de pilleurs de grands crus.

Point commun entre ces deux enquêtes : un même homme soupçonné d'être le commanditaire, celui qui rédige en quelque sorte la liste de course des grands vins, qu'il écoule ensuite sur un marché parallèle. 25 personnes ont donc été interpellées mardi. Le préjudice total de ces vols de grands crus s'élève à cinq millions euros.

