publié le 02/11/2020 à 13:43

Le gouvernement va interdire aux grandes surfaces de commercialiser, à partir du 3 novembre, ce que ne peuvent vendre les commerces fermés pendant le confinement.



"Nous entendons l'argument sanitaire et nous prenons acte de la décision mais cette décision plonge l'ensemble des acteurs du commerce dans une situation économique et sociale dramatique. Dans le secteur de l'habillement, à la fin du mois de septembre, on a noté une baisse d'activité de -20% depuis le début de l'année. Le shopping plaisir n'existe plus. Depuis le mois de mai, nous enregistrons une baisse de fréquentation importante au profit d'un commerce plus efficace", constate Yohann Petiot.

"Nos magasins qui ont mis en place les mesures sanitaires ne sont pas des acteurs de la propagation du virus, nous demandons leurs réouvertures. Il faut avoir conscience des conséquences économiques et sociales, on ne pourra pas survivre à chaque phase. Il faut que le gouvernement nous donne de la visibilité sur notre réouverture et des soutiens supplémentaires", demande le directeur général de l'Alliance des commerces.