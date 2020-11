publié le 09/11/2020 à 19:24

Un vaccin anti-covid bientôt disponible ? C’est en tout cas l’espoir que donnent les premiers résultats du laboratoire américain Pfizer. L’annonce des premiers résultats d’un vaccin "efficace à 90%" a augmenté les marchés financiers : + 5,6% à l'ouverture à New York et +7, 57% à la fermeture ce soir à Paris.

Selon Odile Pouget, spécialiste santé à RTL les "résultats sont encourageants". Pour bien comprendre ce chiffre il faut retracer le déroulé de l’essai clinique dans sa dernière phase, appelée "la phase 3. Plus de 38.000 volontaires ont reçu deux injections à un mois d’intervalle. La moitié a reçu un placebo et l’autre le vaccin. Tous les participants ont ensuite été soumis à un test PCR sept jours après la deuxième dose. Et à ce moment-là, les médecins ont constaté que 94 participants étaient positifs.

Ce qui permet au laboratoire Pfizer de dire que son vaccin est efficace, c’est que sur les 94 malades, 84 avaient reçu un placebo, donc ils n’étaient pas protégés. Et parmi les personnes vaccinées, il y en avait beaucoup moins : seulement 10 personnes sont tombées malades.

Quand peut-on espérer être vacciné ? "Le laboratoire américain doit encore confirmer ses résultats sur 6.000 autres participants attendus la semaine prochaine", poursuit Odile Pouget. Le laboratoire devra ensuite publier un rapport sur les effets secondaires du vaccin. Ensuite il faut l’accord de la FDA, l’agence de santé américaine puis des autorités de santé européenne. De plus, un problème de logistique se pose : le vaccin doit être conservé à -180 degrés.

Confinement - Le premier confinement a eu un mauvais impact sur la scolarité des enfants. Lundi 9 novembre, le ministère de l'Éducation nationale a présenté un rapport qui montre une baisse significative des résultats en CP dans le public ou le privé. Les enfants issus de milieux défavorisés sont les plus touchés.

Économie - En septembre, la Banque de France avait prédit une chute du PIB de 8,7% en 2020. Mais avec le re confinement, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, prévoit une baisse de -9 à -10% du PIB en France.

Hommage à de Gaulle - La crise sanitaire a pesé sur le cinquantenaire de la mort du Général de Gaulle. La cérémonie s’est déroulée à Colombey-les-Deux-Églises ce lundi 9 novembre en présence d’Emmanuel Macron et d’élus locaux. Le nombre de participants était réduit en raison de la crise sanitaire.

Football - Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, propose un championnat de Ligue 1 a seulement 18 équipes. L’idée est approuvée par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.