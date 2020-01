publié le 15/01/2020 à 08:21

À partir de ce mercredi 15 février, les assistantes maternelles et aides à domicile seront désormais soumises au prélèvement à la source, qu'il incombe au particulier employeur de mettre en oeuvre, sur le site monprelevementalasource.urssaf.fr. Les ménages qui bénéficient d'un crédit d'impôt vont percevoir le premier acompte de 60% du montant de leurs dépenses.

Invité à l'antenne de RTL, Gérald Darmanin explique que cette mesure concerne environ 9 millions de foyers fiscaux, donc "potentiellement 17 à 18 millions de Français qui vont recevoir pour 15,5 milliards d'euros de crédit d'impôt pour en moyenne 628 euros chacun".

"Un gain de pouvoir d'achat" et "une avance de trésorerie" pour les Français, estime le ministre de l'Action et des Comptes publics. Plus d'un an après la mise en place du prélèvement à la source, Gérald Darmanin salue le succès du nouveau système : "Comme quoi il ne fallait pas avoir si peur que ça".

Selon l'OCDE, la France est championne en matière de prélèvements. "Ce n'est pas incompatible, selon le ministre. Le président de la République est celui qui baisse le plus les impôts de tous les gouvernements que nous avons connu sous la Ve République".