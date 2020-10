publié le 24/10/2020 à 06:49

Le couvre-feu sanitaire a donc été instauré dans 38 nouveaux départements dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre, à minuit. Plus de deux Français sur trois doivent désormais rester chez eux entre 21h et 6h du matin, ce qui inquiète un grand nombre de restaurateurs, bien affaiblis après le confinement.

À Tours, le secteur s'organise pour continuer à accueillir des clients sans perdre trop de chiffre d'affaire. Hervé Buisson, qui dirige la brasserie continentale en centre-ville, envisage de faire l'impasse sur son service du soir : "Après 20h, on va fermer l'établissement. Si les gens viennent à 18h pour manger, on va être organisé pour le faire mais si d'ici une semaine, on voit qu'il n'y a personne, on va arrêter le service à 18h" a-t-il concédé.

Au restaurant "Au Palais", qui comporte 25 salariés également, le responsable a envisagé de fermer purement et simplement en soirée mais va finalement faire un test : "Dans les 8 prochains jours, on va voir comment réagissent les clients, les consommateurs mais je ne crois absolument pas à un business restaurant de 18h à 21h [...] mais plus à la formule apéritive". Si dans une semaine, cet essai n'est pas concluant, les fours ne seront allumés que pour le service du midi.

Coronavirus - La France a dépassé la barre symbolique du million de cas positifs à la Covid-19. Lors des dernières 24 heures, 42.000 nouveaux cas enregistrés et 184 décès recensés. Le taux de positivité des tests ne cesse de grimper, à 15,1 % contre 14,3 % la veille.

Société - À l'issue d'un conseil de défense ce vendredi 23 octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour contrôler les contenus en ligne. "La surveillance des réseaux sociaux et la lutte contre la haine en ligne seront intensifiées", a promis le chef du gouvernement.

Sport - Le XV de France affronte le Pays de Galles, ce samedi 24 octobre, pour son premier match de la tournée d'automne. Le coup d'envoi sera donné à 21h au Stade de France. La rencontre se déroulera à huis clos, en raison du couvre-feu sanitaire.