Coronavirus : 70% des Français approuvent le nouveau confinement

publié le 30/10/2020 à 16:20

Si le couvre-feu n'a pas été très populaire, le reconfinement, lui, est majoritairement vu comme une bonne chose. En effet, 70% des Français approuvent cette nouvelle mesure, selon un sondage Odoxa-Dentsu pour France info et Le Figaro.

D'ailleurs, toujours selon ce sondage, toutes les modalités de ce reconfinement sont généralement bien accueillies. Ainsi, l'incitation au télétravail, mais avec la possibilité pour les salariés de faire du présentiel, recueille 85% de bonnes opinions.

Le maintien des services et transports publics est, lui, vu comme une bonne décision par 76% des sondés. Même chose pour la fermeture des universités et l'autorisation de visiter un proche en Ehpad, qui sont approuvées respectivement à 73 et 70%. Autre mesure qui plaît plutôt aux Français : les crèches, écoles, collèges et lycées qui restent bien ouverts. 64% des personnes ayant participé au sondage approuvent cette décision.

En revanche, il y a une mesure qui n’est pas bien prise : la fermeture des commerces dits non essentiels pour au moins 15 jours. 52% des sondés pensent que c'est une mauvaise décision.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés sur Internet les 28 et 29 octobre 2020. Échantillon de 1.002 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.