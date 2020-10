Bruno Le Maire et Olivier Véran lors du point presse du 8 octobre 2020.

publié le 29/10/2020 à 19:37

À la suite des annonces d'Emmanuel Macron mercredi 28 octobre, Bruno Le Maire a détaillé les mesures économiques autour du nouveau confinement. "Nous allons renforcer tous les dispositifs de soutien aux entreprises", a déclaré le ministre de l'Économie.

"Le fonds de solidarité sera réactivé pour toutes les entreprises sans exception et massivement renforcé pour la durée du confinement, a assuré le locataire de Bercy. C'est un soutien pour toutes les petites entreprises, les indépendants, les artisans, les commerçants", a-t-il souligné. L'objectif est que "tous les cas de figure soient couverts."

"Toutes les entreprises et tous les commerces qui sont fermés par décision administrative pourront recevoir une indemnisation allant jusqu'à 10.000 euros. Cela concernera les entreprises non plus jusqu'à 10 mais 50 salariés, peu importe le secteur d'activité ou le secteur géographique", a annoncé Bruno Le Maire.

Même si elles ne sont pas fermées, "les entreprises des secteurs spécifiques du tourisme, de l'évènementiel, de la culture, du sport, si elles subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, elles bénéficieront également de cette indemnisation."

Enfin, "toutes les autres entreprises, tous secteurs confondus, qui restent ouvertes mais qui sont impactées par le confinement (...) dès lors qu'elles ont moins de 50 salariés et qu'elles subissent une perte de plus de 50% de leur chiffre d'affaires auront droit à une indemnisation jusqu'à 1.500 euros par mois", a précisé le ministre de l'Économie. Une mesure qui existait déjà au mois de mars.