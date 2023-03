Comment réparer ses appareils électroménagers soi-même ?

Sur les 28 millions d'appareils ménagers tombant en panne chaque année, seuls 5 millions sont réparés. Une disproportion qui s'explique par le fait que les Français se renseignent peu sur les méthodes de réparation.

L'entreprise Spareka, fondée par Geoffroy Malaterre, guide les particuliers dans la réparation de leurs appareils. En plus de leur fournir des pièces détachées, Spareka propose des appels en visio-conférence pour aider ses clients à réaliser leur propre dépannage.

"Spareka a été créée avec l'ambition d'aider tout le monde à réparer ses appareils électroménagers", explique Geoffroy Malaterre. L'ingénieur, qui milite pour l'autonomie des particuliers, pointe l'étape cruciale de toute réparation : le diagnostic. Sa plateforme propose d'identifier l'origine de la panne via un chatbot (logiciel de dialogue), ou sur rendez-vous visio de 15 minutes avec un technicien - facturées 7 euros.

Une machine, c'est un peu comme un lego. C'est très facile, lorsque vous savez exactement ce qu'il faut faire. Geoffroy Malaterre, CEO de Spareka

Une fois la source du problème identifiée, l'achat des pièces détachées nécessaires sera recommandé avec le détail des opérations à réaliser. "Une machine, c'est un peu comme un lego. C'est très facile, lorsque vous savez exactement ce qu'il faut faire", assure Geoffroy Malaterre, qui indique qu'une majorité d'interventions ne nécessitent pas de remplacement de pièces, et sont essentiellement dues à une méconnaissance des bases techniques.

Geoffroy Malaterre reconnaît qu'il y a "des freins psychologiques", qu'il faut dépasser, pour sauter le pas et réussir une réparation. Il faut aussi accepter d'y consacrer du temps - 30 minutes le plus souvent, précise-t-il. Et d'indiquer le prix d'une réparation maison : "40 euros en moyenne", contre une centaine pour l'intervention d'un professionnel.

Côté boîte à outils, excepté le tournevis, Geoffroy Malaterre ne préconise qu'un seul outil : un multimètre. Cet outil de mesure du courant électrique, sert à détecter si une pièce fonctionne ou est à changer.

