publié le 24/02/2021 à 09:32

Le groupe Fnac Darty a décidé de s'engager pour une consommation plus durable des produits électroniques et électroménagers. Pour guider ses clients, l'enseigne a développé un score durabilité sur la base des données fournies par son service après-vente et elle se réserve le droit de ne plus vendre les marques qui ne correspondraient pas à ces critères de durabilité. En outre, le groupe prévoit également de développer ses services de réparation avec l'objectif de 2,5 millions d'objets réparés par an, à l'horizon 2025, indique le président du groupe Enrique Martinez.

"Nous souhaitons partager avec nos clients des centaines de milliers de données que nous disposons des milliers de réparations que nous avons faites ces dernières années", indique-t-il au micro de RTL. Concrètement, Fnac Darty est désormais en mesure de savoir quels sont les produits qui tiennent dans le temps et à l'inverse, quels sont ceux qu'il vaut mieux éviter. "Les produits qui tombent le plus en panne, nous souhaitons les mettre hors du marché", assure Enrique Martinez qui précise que le groupe souhaite "également rendre les pièces détachées plus disponibles, plus accessibles et moins chères".

"Quand vous achetez un produit d'un distributeur à qui vous faites confiance, vous vous attendez à avoir une continuité de service à prix raisonnable, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous prenez un produit chez nous, vous avez l'information de combien d'années les pièces détachées sont disponibles et à un prix totalement raisonnable", ajoute le PDG de Fnac Darty, qui précise que l'enseigne a actuellement à disposition plus de 40.000 pièces détachées différentes".