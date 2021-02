Où en est la lutte contre l'obsolescence programmée en France en 2021 ?

publié le 24/02/2021 à 11:42

L'obsolescence programmée, c'est quand le fabricant réduit volontairement la durée de vie de son appareil pour contraindre le consommateur à en acheter un nouveau. L'obsolescence programmée est un délit, défini depuis 2015 par l'article L441-2 du code de la consommation.

Ce délit a donné lieu à une seule condamnation jusqu'à présent en France. Il y a un an, Apple a été contraint de payer à l'État 25 millions d'euros à la suite d'une plainte déposée par l'association HOP - Halte à l'obsolescence programmée.

Le fabricant de l'iPhone a été condamné pour pratiques commerciales trompeuses par omission. Il n'avait pas prévenu ses clients que certains modèles de téléphone risquaient de fonctionner au ralenti s'ils lançaient une mise à jour censée augmenter leur autonomie.

L'association HOP a aussi porté plainte contre le fabricant d'imprimantes Epson. L'enquête est toujours en cours.

Un indice de réparabilité pour changer les mentalités

Depuis le premier janvier, il existe un indice de réparabilité qui permet d'agir contre l'obsolescence programmée. Certains fabricants ne fournissent pas les pièces détachées pour les réparations. D'autres utilisent des composants trop fragiles. Certains appareils ne se démontent pas ou trop difficilement. Toutes ces pratiques relèvent de l'obsolescence organisée.

L'indice de réparabilité donne à l’acheteur la possibilité de choisir d'investir dans un appareil réparable, dont la durée de vie pourra être prolongée. À terme, cette sorte de nutri-score électronique doit inciter les fabricants à concevoir davantage d'appareils réparables, pour, petit à petit, changer la physionomie du marché.

Pour l'heure, l'indice de réparabilité créé par la récente loi anti-gaspillage ne concerne que les laves linges, les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs portables et les tondeuses à gazon. Le groupe Fnac-Darty propose aussi depuis peu son propre baromètre de durabilité des produits basé sur les interventions effectuées par les techniciens de son service après-vente.

Combien d'appareil sont aujourd'hui réparés en France ?

40 % des pannes sur des produits électriques et électroniques donnent lieu à une réparation. La loi anti-gaspillage doit permettre d'atteindre la barre des 60% d'ici à 5 ans. Un fonds dédié va être créé, financé par les industriels, pour faire baisser le coût des réparations, qui peut être un frein.



Par ailleurs, il y aura à partir de janvier 2022 un allongement de six mois de la garantie de conformité sur les appareils réparés.



Davantage de produits réparables, ça veut dire aussi davantage de produits que l'on peut reconditionner et remettre sur le marché pour ceux qui préfèrent les produits d'occasion. Le ministère des finances a annoncé récemment qu'il y aura désormais 20% d'appareils reconditionnés dans les commandes publiques.



Il n'est pas encore possible d'indiquer directement la durée de vie des appareils, qu'on ne peut pas évaluer en mois ou en année car ça dépend de l'usage et de l'entretien qui en sont faits. À défaut, un indice de durabilité est en préparation, basé sur des critères qui évalueront la robustesse, la qualité et la fiabilité d'un produit. Il sera prêt en 2024.