publié le 12/02/2021 à 11:44

Stéphane habite avec ses deux enfants dans une maison en Ile-de-France. En octobre 2020, il prend rendez-vous pour l’entretien de sa chaudière, installée en 2019. Un technicien constate qu’une des 2 pompes du "modulis" (complément de la chaudière gérant 2 circuits de chauffage) est hors-service. Son chauffage est donc partiellement inopérant.

L’employé explique alors qu’il faut commander une pièce afin de réparer l’installation. Comme les températures sont encore clémentes, Stéphane ne se tracasse pas. Puis, il commence à appeler régulièrement afin d’avoir des nouvelles sur l’avancement de la commande. En novembre, ne voyant rien venir alors que le thermomètre baisse, il décide d'envoyer un courrier recommandé. Il sollicite même un médiateur mais la société décline la conciliation.

Fin décembre, on lui explique que la pièce est arrivée, avant de lui dire quelques jours plus tard qu’elle aurait été finalement emportée par un autre technicien, par mégarde. Début janvier on confirme bien à Stéphane une nouvelle commande. Mais depuis, malgré les relances, sa chaudière n’est toujours pas réparée, et ce, en plein hiver.

À cause de ce dysfonctionnement, seules deux pièces de la maison de 144 m² sont chauffées et Stéphane a dû investir dans des radiateurs électriques gourmands en énergie. Il compte sur Julien Courbet pour obtenir la livraison et l’installation de la pièce manquante dans les plus brefs délais.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr