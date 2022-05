Carburants : quelles économies réalisées en roulant au GPL ou E85 ?

Carburant : quel est le plus avantageux entre le GPL et l'E85 ?

Carburant : quel est le plus avantageux entre le GPL et l'E85 ?

Premiers kilomètres à bord de la Ford Focus E85 SW, version break. Une voiture confortable, riche en équipements. Le plaisir de conduite est réel, pas de grosses différences avec une motorisation "classique". Ce qui est appréciable. En revanche, vous consommez un peu plus. De l’ordre de 15 à 20 %. Pour notre trajet, essentiellement sur autoroute, nous avons ainsi consommé 6,3 litres aux 100km. À noter que le long de notre parcours, il nous est arrivé de ne pas trouver des pompes délivrant du Super éthanol ! Pourtant l’E85 est de plus en plus disponible, dans 2.500 stations en France, soit 1 sur 4. Nettement plus que pour le GPL (1.800 stations).

Le GPL justement. Trajet effectué à bord de LA star du marché : la Dacia Sandero. Là aussi, une consommation supérieure avec cette motorisation. Finalement, 7 litres aux 100 en moyenne. En revanche, belle surprise pour l’agrément de conduite et un dynamisme souvent supérieur à l’E85.

Entre 54 et 62 euros le trajet

Pour le prix, avantage à l’E85. En moyenne, 0,85 le litre contre 0,95 pour le GPL. Pour la Ford Focus SW E85, cela m'a coûté 54,26 euros et 62,15 euros pour la Dacia Sandero GPL.

Le record a été établi à une pompe à la sortie de la Rochelle. Pour remplir le réservoir de la Ford Focus à l’E85 : 27 euros pour 36 litres. Soit 75 centimes le litre ! Autrement dit 1 euro moins cher le litre que le Sans Plomb. Mais parfois aussi des prix élevés : jusqu'à 1 euro le litre de GPL dans une station sur l'A10, près de Blois.

Malgré tout, c'est toujours plus économique qu'un carburant classique. Il n’y pas photo. Entre le GPL et l’E85, cela se joue dans un mouchoir. Toutefois, léger avantage pour l’E85. À l'usage, on estime que si vous roulez 13.000 kilomètres par an, vous économisez environ 600 euros. Ajoutez à cela une carte grise gratuite dans certaines régions ou encore la vignette Critère 1 qui vous permet de rentrer dans les centres-villes.

Une offre encore limitée

Pour ces deux carburants, l’offre pour les véhicules neufs est encore limitée. À part Dacia pour le GPL, Jaguar Land Rover et Ford pour l’E85, on ne trouve pas grand-chose sur le marché. Pourtant, depuis le début de l'année, les ventes s'envolent. Ainsi, chez Ford, huit clients sur dix choisissent l'E85. Quasiment le même succès chez Dacia.

Question : pourquoi vu l'économie réalisée, les autres constructeurs ne se lancent-ils pas ? En dehors de la France, peu de pays proposent une fiscalité avantageuse. Ensuite, et surtout à terme, le véhicule thermique est condamné. 2035 pour la France. Les constructeurs, préfèrent donc investir sur l'électrique ou l'hydrogène.

Verdict

Pour l'économie, léger avantage à l'E85. Moins cher de quelques centimes par rapport au GPL. Il est également mieux distribué. Autre atout : vous pouvez faire installer un boîtier de conversion sur votre voiture d'occasion pour environ 800-1000 euros. Pour le GPL, c'est trois fois plus cher ! En revanche, le gros atout d'une voiture GPL est son autonomie. Avec 2 réservoirs, l'un au GPL (40 litres sur notre modèle) et l'autre qui peut accueillir du SP 95 classique (50 litres), il est possible de faire jusqu'à 1.300 kilomètres. De quoi faire un Paris-La Rochelle aller-retour sans faire le plein ou un Paris-Madrid d’une traite.