Carburants : combien pouvez-vous économiser en roulant au GPL ou E85 ?

C'était l'évènement samedi 23 avril sur RTL : un Neuilly - La Rochelle, en aller-retour, soit 940 kilomètres, réalisés avec deux voitures roulant avec les carburants les moins chers : une Ford Focus roulant à l'E85 et une Dacia Sandero au GPL. Deux modèles déjà équipés et donc ne nécessitant pas d'adaptation technique. Au lendemain de l'expérience, il est temps de faire le bilan : quelles ont été les dépenses totales ?

Pour la Fiat Focus SW, modèle break avec motorisation E85, le trajet aura coûté 54 euros et 62 euros pour la Dacia Sandero tournant au GPL. Et ce, en roulant quasiment que sur autoroute. L'économie est conséquente par rapport aux essences sans-plomb classiques. Même si avec le GPL ou l'E85 vous consommez plus, de l'ordre de 20%, vous pouvez gagner entre 30 et 40 ans, voire plus si l'on compare avec du SP98.

Le record a été établi à une pompe à la sortie de La Rochelle. Pour remplir le réservoir de la Ford Focus avec de l'E85, cela coûte seulement 27 euros pour 36 litres ! De quoi s'imaginer que l'on remplit le réservoir de son scooter. À 75 centimes par litre, vous êtes à un prix d'un euro moins cher que le sans-plomb.



Mais, parfois, les prix sont plus élevés. C'est le cas, par exemple, pour le litre de GPL proposé sur une station d'autoroute sur l'A10, près de Blois. À 1,00€/l, c'est environ 10 centimes de plus que la moyenne nationale. Cela reste, néanmoins, intéressant par rapport à un carburant classique.

Pourquoi n'y a-t-il pas plus de véhicules avec ces carburants ?

Pour compenser le léger surcout à l'achat ou la pose d'un boitier, on estime que si vous roulez 13.000 kilomètres par an vous économiserez approximativement 600 euros. Ajoutez à cela une carte grise gratuite dans certaines régions ou encore la vignette Crit'Air 1 qui vous permet de rentrer dans les centres-villes.



Force est de constater que, dans le neuf, l'offre est restreinte. Pour l'E85, seuls Ford, Jaguar et Land Rover proposent ce carburant sur leurs modèles neufs. Idem pour le GPL, où l'offre la plus complète se trouve chez Dacia. Des propositions qui cartonnent depuis le début de l'année avec des ventes qui s'envolent. Chez Ford, 8 clients sur 10 choisissent l'E85, même succès chez Dacia. Il faut savoir que pour la Sandero, un modèle neuf GPL ne vous coûte que 400 euros de plus.



Pourquoi les autres constructeurs ne se lancent-ils pas ? À cela, deux réponses quand on les interroge. Ils évoquent une fiscalité avantageuse sur ces carburants dans peu de pays. Ensuite, et surtout, à terme le véhicule thermique est condamné, d'ici à 2035 pour la France. Les constructeurs, préfèrent donc investir sur l'électrique ou l'hydrogène.

GPL ou E85 : qui remporte le match des carburants pas chers ?

Pour l'économie, léger avantage à l'E85. Moins cher de quelques centimes par rapport au GPL, il est mieux distribué dans une station sur quatre, contre une sur six pour le GPL. Autre atout, vous pouvez faire installer un boîtier de conversion sur votre voiture d'occasion pour environ 800 euros. Pour le GPL, c'est trois fois plus cher.

En revanche, le gros atout d'une voiture au GPL, c'est son autonomie. En effet, vous avez deux réservoirs, un pour du gaz de pétrole liquéfié et l'autre qui peut accueillir du SP95 classique. Au total, plus de 1.000 kilomètres... Soit un Paris-La Rochelle sans l'ombre d'une panne.