Impôts : comment déclarer les indemnités kilométriques ?

Le portail de déclaration de revenu est ouvert depuis le 7 avril. Après un couac sur la plateforme le lendemain du lancement, vous pouvez désormais vous y mettre sans encombres.

Sur le portail de déclaration pour l'impôt sur le revenu, vous devrez choisir entre les frais réels et la déduction forfaitaire. Ces deux options vous permettent de déterminer une somme qui ne sera pas imposable, car vous avez utilisé cet argent pour raison professionnelle.

Si vous choisissez la déduction forfaitaire, il sera déduit de vos impôts 10% de vos revenus. Si vous optez plutôt pour les frais réels, il vous faudra renseigner au cas par cas chacune de vos dépenses qui concerne votre activité professionnelle. Cette solution, bien que plus fastidieuse, peut vous permettre de déduire une somme plus importante.

Calcule des indemnités kilométriques

Si vous vous rendez au travail avec votre véhicule personnel, l'une des plus grosses dépenses pour votre activité professionnelle sera celle pour le carburant. Vous avez alors le droit à des indemnités kilométriques qui ont été revalorisées de 10% pour l'imposition sur le revenu de 2021, dans le but de compenser l'envolée des prix des carburants.

Pour les calculer, il faut que vous preniez connaissance du nombre de Chevaux fiscaux de votre véhicule. Il est inscrit sur votre carte grise : la puissance fiscale ou puissance administrative nationale y est indiquée à la ligne "P.6".

Vous devez ensuite calculer le nombre de kilomètres que vous avez effectué dans l'année 2021 pour vous rendre au travail. Pour cela, prenez la distance qui sépare votre domicile de votre lieu de travail (limitée à 80 kilomètres par jour) et multipliez-le par deux (allés et retours). Il faut ensuite multiplier le résultat par le nombre de jours où vous avez travaillé. Avec un temps plein et 5 semaines de congés payés, vous aurez travaillé 235 jours par exemple. Pour ce calcule, vous devez aussi soustraire les jours de télétravail et de RTT.

Une fois ces éléments en votre possession, rendez-vous sur le simulateur d'impots.gouv. Pour exemple : si vous travaillez à temps plein, avec 5 semaines de congés payés et 1 semaine de RTT, et que vous habitez à 20 kilomètres de votre lieu de travail, le calcul sera : (235 - 5) x (20 x 2) = 9.200. Vous aurez donc parcouru 9.200 kilomètres sur l'année pour vous rendre sur votre lieu de travail.

Si vous utilisez une voiture thermique de 4CV, le montant de vos indemnités kilométriques s'élèvera à 4234 euros.