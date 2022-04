Carburants : jusqu'à quand va-t-on bénéficier de la réduction de 18 centimes ?

Parmi les premiers sujets au programme pour le nouveau gouvernement : le pouvoir d'achat et notamment le prix des carburants. La réduction de 18 centimes le litre à la pompe est toujours en vigueur, mais jusqu'à quand ?

Elle doit, normalement, durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Néanmoins, le gouvernement doit proposer un nouveau système, un peu plus ciblé, durant l'été. Aujourd'hui tout le monde profite de la ristourne de 18 centimes : les gros rouleurs, les petits, les riches, les modestes. L'objectif du gouvernement est donc de faire voter un dispositif qui ciblerait les ménages les moins riches et ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. Sans plus de précisions.

La vraie question est : est-ce que les vacanciers qui partent en juillet vont profiter de cette ristourne et pas les aoutiens ? Le gouvernement assure que tout ne sera pas débranché d'un coup mais on peut aussi supposer que l'exécutif ne va pas prendre le risque d'une grogne sociale pendant les vacances. On peut supposer également, que le gouvernement souhaitera éviter les files d'attente dans les stations-service le 31 juillet lors du chassé-croisé.

Prix élevés

Ce qui est sûr, c'est que le prix du baril est toujours élevé. La tendance est même à la hausse ces derniers jours : autour de 102 euros ce matin, une augmentation de 6 centimes en quelques jours. Le risque est que cette ristourne ne finisse par être totalement absorbée.