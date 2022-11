Carburants : pourquoi les prix à la pompe n'augmentent que de 10 centimes malgré la suppression de la ristourne

Pourquoi les prix à la pompe n'ont-ils augmenté que de 10 centimes pour le Diesel et de 13 centimes pour l'essence, alors que l'on a perdu entre 20 et 30 centimes de remise ? La question se pose en effet, car la semaine dernière - celle du 15 novembre - la ristourne de l'État sur les carburants à la pompe est passée de 30 à 10 centimes, et le coup de pouce de TotalEnergies, de 20 à 10 centimes.

Le litre de carburant aurait donc dû repasser au-dessus de 2 euros. Or, ce n'est pas le cas. Si l'on regarde le prix à la pompe, on est aujourd'hui à 1,78 euros le litre de Sans Plomb 95, c'est exactement le prix qui s'affichait à la pompe le 21 février dernier, 3 jours avant l'invasion russe en Ukraine. Cette baisse des prix s'explique en réalité par la chute du prix du baril. Il s'affiche ce vendredi matin à 85,12 dollars.

Un comble, alors qu'il dépassait les 100 dollars à la fin du mois d'août. En 3 mois, le baril a donc perdu 16% de sa valeur. Et on s'en aperçoit plus facilement aujourd'hui, car l'euro s'est renforcé face au dollar. Et comme nous payons notre pétrole en dollars, s'il est un peu moins fort face à l'euro, cela arrange nos bidons… d'essence.

Une baisse due au ralentissement économique

Pourquoi le cours du pétrole est-il en train de baisser ? Première raison, le ralentissement économique. Car le pétrole, c'est le thermomètre de l'économie. OCDE, BCE, agences de notations… la plupart des experts économiques disent qu'il y aura une légère récession en 2023. Ce qui veut dire moins de production, moins d'usines qui tournent et donc : moins besoin de pétrole, car l'économie mondiale tourne encore aux hydrocarbures.

Le boycott du pétrole russe et le confinement de la Chine dans la balance

De plus, plusieurs décisions peuvent encore peser dans la balance. Les membres du G7 veulent notamment plafonner le prix du baril de pétrole russe. Ce qui risque d'influer sur le porte-monnaie des consommateurs. Car bien que les états membres ont du mal à s'entendre, l'idée, c'est de ne plus acheter du pétrole russe à plus de 65 ou 70 dollars le baril. Il devient un support technique. La logique voudrait que le prix de marché du Brent se rapproche de ce tarif plafonné imposé à la Russie.

Le reconfinement de la Chine est également à prendre en compte. Comme on l'a vu chez Foxconn, le fabricant des IPhone d'Apple, avec la fronde des salariés qui n'en peuvent plus des tests COVID et des isolements : la Chine se replie sur elle-même. Des usines se vident. Des productions sont à l'arrêt. Le pays n'arrive pas à sortir du virus. Or, la Chine est le 1er importateur de pétrole au monde.

C'est donc la loi de l'offre et la demande : moins de demande, c'est moins d'offre et comme le pétrole se stocke peu, on baisse les prix pour écouler la marchandise. Souvenez-vous de 2020, en plein covid, les compagnies pétrolières vendaient leur pétrole à perte car elles n'avaient plus de containers disponibles et ne pouvaient pas stocker l'or noir.

Des prix bas jusqu'à Noël ?

Cette baisse va-t-elle durer jusqu'à Noël ? Difficile à dire à un mois des fêtes. Mais oui, la baisse des prix à la pompe devrait se poursuivre. Nous sommes actuellement à 85 dollars le baril. Entre 65 et 85 dollars, le prix du pétrole est correct, soit à mi-chemin entre mars 2020, en plein confinement, où le baril s'échangeait à 21,80 dollars, et les 129.47 dollars du 6 mars 2022, 15 jours après l'offensive de la Russie sur l'Ukraine.



Les prix à la pompe peuvent encore continuer à baisser un peu. Or, un dollar de moins sur le prix du baril, c'est environ 1 centime à la pompe au bout de quelques jours. Ce qui peut aider le gouvernement dans sa communication en janvier prochain, lorsqu'il va supprimer la ristourne à la pompe pour tous. Si les prix continuent de baisser, une aide gouvernementale en plus ne sera pas nécessaire. Mais il va falloir l'expliquer aux Français.

