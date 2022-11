Depuis minuit ce mercredi 16 novembre, le carburant coûte plus cher aux conducteurs. La réduction accordée par l’État est passée de 30 à 10 centimes et celle mise en place dans les stations TotalEnergies, de 20 à 10. Une baisse qui précède une disparition totale. Car à partir du 1er janvier 2023, la ristourne pour tous sera de l'histoire ancienne.

Pour autant, le gouvernement réfléchit déjà à une nouvelle aide, ciblée cette fois en fonction des ressources. Une question occupe Bercy : à partir de combien est-on "riche" ? La mise en place d'une aide, qui concernera les gros rouleurs est sur la table. Ce nouveau coup de pouce concernera donc les automobilistes contraints de prendre la route pour aller travailler.



Pour en bénéficier, il faudra s'inscrire sur un site internet et renseigner ses revenus, ainsi que le numéro de la carte grise pour croiser les fichiers et déterminer combien de kilomètres l'usager parcourt par an, en moyenne. Côté revenus, à partir de quelles ressources sort-on du dispositif ? Il faudra s'appuyer sur le salaire médian. Les conducteurs rémunérés jusqu'à 1500 par mois et par personne seront concernés, ce qui équivaut entre 3.000 et 4.000 euros mensuels pour un couple en fonction du nombre d'enfants.

Le gouvernement parviendra-t-il à imposer cette mesure, qui exclura une partie des personnes de l'aide au même moment où l'inflation atteindra plus de 10% sur les produits alimentaires, avec une facture de gaz et d'électricité en hausse de 15% et une réforme des retraites en gestation ? Jusqu'ici, les mesures d'aides ont déjà coûté à l'État plus de 8 milliards d'euros.

À écouter également dans ce journal

Tir de missile en Pologne - Quelle réponse après le tir de missile, tombé ce mardi en Pologne à la frontière ukrainienne ? L'explosion a fait deux morts et serait due, d'après les premiers retours, à un tir ukrainien.

Élections américaines - Donald Trump vient d'annoncer sa candidature pour la prochaine élection présidentielle américaine. L'ancien président des États-Unis a l'intention de retrouver la Maison-Blanche dans deux ans, en 2024.

Coupe du monde 2022 - Les Bleus s'envoleront pour le Qatar dans la matinée, à quatre jours du début de la compétition.

