publié le 22/04/2020 à 09:55

Le pétrole américain s’est vendu à un prix négatif pendant quelques heures sur le marché aux États-Unis, mardi 21 avril. Mais pas de quoi espérer rouler avec de l’essence gratuite pour autant. D’abord parce que le phénomène est ponctuel. Ensuite, le prix réel du baril tourne autour des 20 dollars en ce moment, et c’est le prix auquel on l’achète en Europe.

De plus, les taxes viennent aussi alimenter ce qui sera le prix à la pompe. En ce moment, le prix du diesel est à environ 1,21 euro, et sur ce tarif comptez 19 centimes pour les distributeurs. C’est pour cela que la vente à prix coûtant ne fait économiser que 20 centimes en moyenne sur un litre. Il y a aussi le prix d’achat du pétrole, environ 20 centimes aussi en ce moment, et tout le reste ce sont les taxes.

Il y a peu ou prou 85 centimes de taxe sur un litre de ce carburant, c’est pour cela que le prix devrait rester au-dessus de 1 euro en France. Et de toute façon on ne profite pas de ces prix bas puisqu’on ne roule pas. C’est le caractère inédit de cette crise : on a retrouvé des prix qu’on n’avait pas vu depuis 18 ans en Europe, 34 ans aux États-Unis, mais la consommation a baissé de 70% en France depuis le début du confinement.



Tout va dépendre de la vitesse de la reprise

Et c’est un phénomène mondial puisqu’on produit chaque jour 30 millions de barils de pétrole en trop. C’est plus que la consommation quotidienne de tous les États-Unis. Ce n’est donc pas un gain de compétitivité pour les entreprises de transports ou les compagnies aériennes. Ça devient même un risque économique pour la sortie de crise.



Tout va ainsi dépendre de la vitesse de la reprise. Ainsi, le jeu de domino dans le pétrole repose sur la consommation, mais aussi sur l’investissement. Si on regarde l’évolution du prix du brut ces dernières années, en 1998, le baril vaut 10 dollars. On bascule alors dans une crise financière qui frappe l'Asie et la Russie. La Russie, gros producteur de pétrole. À ce moment-là, on stoppe les investissements dans le secteur pétrolier.



Résultat, quand l'économie est repartie fortement en 2000, on ne produisait plus assez de pétrole et les cours se sont envolés. En 2008, au moment de la crise des subprimes : le baril était rendu à 145 dollars. C'est à ce moment-là qu'on a lancé les recherche sur le pétrole de schiste .

L'énergie verte victime collatérale ?

En effet, ça devenait rentable de chercher du pétrole en eau profonde ou dans le sable. Et comme les shaddocks parfois, ils trouvent ! C'est comme ça que les Américains sont redevenus, il y a 3 ans, les premiers producteurs de pétrole au monde. C'était rentable quand le baril valait 60 dollars, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui.



Mais ce cours du brut à prix cassés va aussi avoir une autre conséquence : quand le pétrole vaut moins de 20 dollars, vous tuez les efforts de transition énergétique vers une production sans CO2. Aucune éolienne, aucun panneau photovoltaïque, aucune flotte automobile électrique ne rivalise avec une usine au fioul et un pétrole bradé. L'énergie verte est peut-être victime d'une marée noire pour quelques mois.