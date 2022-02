Prix élevés du carburant : faut-il privilégier le Sans Plomb 95 ?

Face à une pompe à essence aujourd'hui, de plus en plus de carburants nous sont proposés. Pour l'essence, difficile d'y voir clair entre le SP 95 ou le SP 98. Meilleur marché, le SP 95 paraît a priori la meilleure option. Mais alors, qu'est ce qui justifie cette différence de prix ? Peut-on mélanger les carburants 95 ou 98 ?



La différence entre les 2 carburants, c'est la teneur en octane. Ainsi, le SP 98 s‘enflamme à une pression et une température plus élevée que la SP 95. Pour faire simple, cela signifie que, suivant votre type de moteur, il aura besoin d'un indice d'octane plus ou moins important pour dégager un maximum de performance.

Il y aussi le SP 95-E10, c'est le plus courant et d'ailleurs le plus vendu des essences apparu en 2009. Le SP 95-E10 incorpore 10 % de bioéthanol issu du maïs, des betteraves par exemple.

Le Sans Plomb 98 excellium, intéressant pour les hybrides rechargeables

Avec les prix élevés des carburants qui battent toujours des records, on peut être tenté de prendre le moins cher, c'est à dire le SP 95 au lieu du 98. Il est également possible de se tromper. Un risque existe, mais que si vous le faites régulièrement. En revanche, si vous le faites de temps en temps, pas de soucis.



On voit également apparaitre en station un nouveau carburant pour les hybrides. Il s'agit du SP 98 excellium. Il peut être intéressant si vous roulez en hybride rechargeable. Cela va préserver davantage votre moteur. Il est cependant plus cher de l'ordre de 7 à 8 centimes. Donc le conseil est de faire un plein de temps en temps avec ce carburant pour éviter une facture trop salée.