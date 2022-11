Pénuries de carburants : pourquoi certaines régions sont encore touchées ?

Les Français n'en ont pas fini avec les galères de carburant. Car oui, il y a encore des pénuries d'essence, plus d'un mois après le début du conflit social. La région parisienne souffre tout particulièrement du manque d'essence et dans une moindre mesure en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, tout simplement parce que les raffineries encore bloquées alimentent ces régions.

Dans l'ouest parisien surtout, la demande de sans plomb est plus forte car plus de foyers ont abandonné le diesel. Enfin, d'après l'Union des industries pétrolières, il est difficile de remplacer les stocks d'essence par des importations. Donc dès qu'on en manque un peu, ça se voit.

Cela dit, on peut rassurer les automobilistes, au-delà de ces points de tension, la situation s'améliore quand même de jour en jour. Les mouvements de grève faiblissent et les camions-citernes qui alimentent les stations ont exceptionnellement le droit de circuler ce mardi 1er novembre. D'après le ministère des Transports, 45.000 m3 d'essence ont été injectés ce week-end dans le pipeline Le Havre-Paris pour alimenter l'Île-de-France.

