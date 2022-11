Carburants : quels sont les contours de l'aide "gros rouleurs" ?

La fin de l'aide exceptionnelle de l'État pour le prix du carburant se fait sentir. Le mardi 15 novembre, cette aide est passée de 30 centimes par litre à 10 centimes. Une baisse significative qui va passer à zéro d'ici à fin décembre. À cela s'est ajoutée, le même jour, la baisse de l'aide dans les stations du groupe TotalEnergies qui est passée de 20 centimes à 10 centimes par litre. Face à cela, le gouvernement pense à une nouvelle aide exceptionnelle à déployer courant janvier ou février 2023.

Cette aide n'a pas encore été dévoilée, mais Le Parisien propose quelques pistes. Elle serait prévue pour les "gros rouleurs et les gros bosseurs" et serait donc plus ciblée que l'aide actuelle. "Ce sera une indemnité carburant ciblée sur les travailleurs qui prennent leur voiture pour aller travailler", relate Le Parisien, des discussions autour du ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Les conditions d'éligibilité à cette aide ne sont pas encore précisées.

Selon le quotidien, l'entourage de Bruno Le Maire envisagerait aussi bien de réserver cette aide aux "gros rouleurs" et aux "gros bosseurs" qu'à ceux qui "ne font que 5 kilomètres par jour". Si un premier chiffre de 11 à 12 millions de personnes éligibles avait été avancé, l'état actuel des discussions orienterait l'aide vers moins de personnes. Seule certitude, l'aide se demandera sur le site de la Direction générale des finances publiques avec son numéro de carte grise, le nom de son entreprise et le nombre de kilomètres parcourus.

