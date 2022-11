INVITÉS RTL - Carburants : faut-il maintenir les aides ou assumer le vrai prix du pétrole ?

À partir de demain, la ristourne du gouvernement ainsi que celle du groupe pétrolier Total Énergie sur l'essence et le gazole vont singulièrement baisser. Elles ne sont plus que de 10 centimes par litre chacune. Un coût supplémentaire pour des Français confrontés évidemment à une forte inflation depuis plusieurs mois.

Faut-il continuer de subventionner d'une façon ou d'une autre les carburants ? Ou assumer le vrai prix du pétrole pour en débattre ? Invité de RTL ce mardi 15 novembre, Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes, affirme : "Je n'aime pas cette ristourne. Je ne l'aime pas parce qu'elle donne la sensation qu'on met sous perfusion le système économique français et qu'on donne une ristourne sur le vrai prix du pétrole".

Selon lui, "la vraie question qui se pose, c'est le problème de la fiscalité à la française". "Depuis 2012 et Jean-Marc Ayrault, on n'a pas avancé d'une miette, c'est-à-dire qu'on est toujours sur les mêmes débats autour de la fiscalité sur les carburants. Pourquoi ? Vous avez la TICPE, l'ancienne TIPP qui est une taxe fixe. Vous avez la TVA. Et puis, vous avez la TVA sur la TICPE, la taxe sur la taxe, la matraque par-dessus le coup de bambou", résume-t-il.

Une ristourne qui a "déstabilisé" la chaîne

Faut-il continuer à subventionner ? Invité par RTL, Patrice Geoffron, économiste et professeur à Paris Dauphine "n'aime pas non plus cette ristourne". "Collectivement, son coût aura été extrêmement élevé plus 7 milliards, nous dit Bruno Le Maire (...) On aurait pu aider 700.000 ménages en leur donnant 10.000 euros à acheter un véhicule qui soit plus économe à la pompe par exemple", a-t-il expliqué.

Pour l'économiste, "on est venu ajouter sur une taxe une contribution spécifique de Total énergie. Faute de pouvoir faire de mettre en œuvre une taxe spécifique, ce qui a contribué à déstabiliser l'organisation de la chaîne logistique des carburants. Une partie du bazar qu'on avait vécu il y a quelques semaines du fait de ces grèves (...) est liée à la mise sous tension de l'ensemble de la chaîne de distribution de Total. Concrètement, ça a mis le bazar".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info