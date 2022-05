Barbecue : quels légumes privilégier et comment les cuire avec une marinade goûteuse ?

Si les chaleurs estivales donnent envie de ressortir les barbecues. La viande n'est pas la seule option. L'été offre une grande variété de légumes. Il ne suffit alors que d'un filet d'huile d'olive pour révéler la saveur des légumes grillés. Si vous souhaitez réaliser une recette un peu plus complexe, vous pouvez aussi accompagner vos légumes d'une marinade.

Pour réaliser une délicieuse marinade, il suffit d'écraser de l'ail et de le mélanger avec une égale quantité d'huile d'olive selon les conseils de Cyril Lignac. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de jus de citron et du basilic ciselé détaille le chef. Quant à lui, le site marmiton conseille aussi de déguster les tomates et courgettes grillées avec un mélange de moutarde classique et moutarde à l'ancienne avec des gousses d'échalotes émincées finement et un mélange de fines herbes.

Ces marinades peuvent ensuite être versées sur des courgettes, des poivrons, des tomates et des aubergines découpés en lamelles. Cependant, il faudra recouvrir et laisser reposer environ une heure au réfrigérateur. Ensuite, une fois le barbecue bien chaud, faites griller environ deux minutes de chaque côté, selon l'épaisseur des tranches. Attention à arroser régulièrement avec le reste de la marinade.

Vous pouvez servir ces légumes bien chauds tels quels, ou bien pour accompagner une viande. Cette recette peut aussi être présentée sous forme de légumes en brochettes, très colorées et tout aussi appétissantes.

Les fruits aussi peuvent être au centre de ce festin

Là encore, les fruits d'été sont un plaisir infini au barbecue. Frais, naturellement sucrés, gorgés d'eau, ils sont un délice au naturel mais rien n'empêche un peu de sophistication. Car les fruits peuvent aussi être transformés en friandises, via une marinade qui viendra rehausser le goût et surtout les rendre parfumés après la grillade.

Pour réussir votre recette, prévoyez du miel, un peu de rhum, du sucre brun, du beurre fondu et pour les amateurs un soupçon de cardamome. Ananas, bananes, pêches, abricots ou encore des fraises sont idéaux. Enfilés en brochette, arrosez-les de la marinade avant de les faire légèrement griller. Une boule de glace viendra parfaitement accompagner ce dessert.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info