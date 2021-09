Les astuces de Cyril Lignac pour un carpaccio frais de sériole

Rodrigue de Versailles aimerait une recette avec de la sériole, un poisson blanc.

"Il faut savoir que la sériole se pêche en Méditerranée, autour de la Corse. On en a en France et la saison c'est d'avril jusqu'à automne et moi je le prépare en carpaccio", explique Cyril Lignac, qui ajoute "c'est un poisson en texture qui ressemble à la daurade". Il a une chair assez ferme.

Plus encore, la sériole se dit "King Fish" en Angleterre et le "yellow tail" dans certains endroits du monde et dans des restaurants japonais. "Et quand cela vient du Japon, on l'appelle le "hamachi", ajoute le chef.

Coupez le poisson assez finement. Ajoutez ensuite ajouter de l'huile d'olive, des tomates, un peu de jus de citron et des feuilles de coriandre. Dans son restaurant japonais, Cyril Lignac prépare le carpaccio de sériole avec une vinaigrette de soja et du jus de yuzu, "cet agrume japonais qui a un goût de citron et de mandarine", avec du fruit de la passion coupé et de l'huile de sésame. Vous pouvez aussi ajouter de la coriandre, des petits croûtons et des zestes de citron.