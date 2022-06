Bactérie E.coli : suspectés de contamination, des yaourts de la marque Malo rappelés

Après l'affaire Buitoni, les yaourts de la marque Malo suspectés d'être contaminés à la bactérie E.coli. Les produits natures, au lait entier saveur framboise, commercialisés dans des pots en carton, ainsi que ceux au lait entier saveur grenadine, vendus dans des pots de verre, font l'objet d'un signalement, rapporte TF1. Les consommateurs sont invités à détruire ces produits afin d'éviter tout risque.

Ces yaourts présents dans plusieurs chaînes de grande distribution - E. Leclerc, Auchan, Système U, Casino, Intermarché et Monoprix - ont été rappelés. Pour les yaourts nature, les lots concernés sont vendus depuis le 9 juin et sont valables jusqu'au 11 juillet. S'agissant des produits à la framboise, ils sont commercialisés depuis le 9 juin et périment à partir du 12 juillet. Les yaourts à la grenadine, vendus le 9 juin, périment le 22 juillet.

La bactérie E.coli peut provoquer des gastro-entérites "marquées par des douleurs abdominales et des diarrhées (éventuellement accompagnées de sang), accompagnées ou non de fièvre", précisent les fiches de rappel produit, selon TF1. Les personnes les plus vulnérables à cette bactérie sont les enfants et les personnes âgées.

