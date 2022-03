Bactérie E.coli : comment protéger ses enfants ?

La bactérie E.coli sévit en France. Les cas de contaminations graves se multiplient depuis le mois de février, deux enfants en sont déjà décédés en 2022. Au 11 mars, 26 cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) "liés à des bactéries E.coli présentant des caractéristiques similaires ont été identifiés" chez des enfants de 1 à 15 ans.

De son nom complet Escherichia coli, cette bactérie se retrouve très souvent dans les aliments. Chez les plus jeunes, elle peut provoquer un épisode de diarrhée sanglante qui peut entraîner une insuffisance rénale aigüe. Pour protéger les enfants, il est important de surveiller leur alimentation.

La bactérie E.Coli se trouve principalement dans la flore intestinale des ruminants, elle peut ensuite se retrouver dans le muscle de l'animal lors de l'abatage. C'est pourquoi il faut éviter de donner de la viande mal cuite ou du lait et du fromage non pasteurisés à un enfant de moins de cinq ans. Concernant la viande hachée, il faut veiller à vraiment bien la cuire car la bactérie peut potentiellement se trouver au milieu de la pièce de viande.

Par ailleurs, les enfants ne doivent pas boire d'eau non traitée (eau de puits ou encore torrent) et les plus petits (moins de 5 ans) doivent éviter le contact avec les vaches, veaux, moutons ou encore chèvres et leur environnement. En cas de contact avec ces animaux, le lavage des mains doit être systématique, rappelle Santé publique France. Enfin, les aliments crus doivent être conservés séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés, et les plats cuisinés et les restes alimentaires doivent être rapidement mis au réfrigérateur, suffisamment réchauffés et consommés rapidement.