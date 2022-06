Arnaque : sur WhatsApp, un faux jeu concours circule pour la fête des pères

L'application Whatsapp permet d'envoyer sans frais des SMS, des vidéos, des messages vocaux et des photos à ses contacts

Une nouvelle arnaque profite de la fête des pères pour soutirer de l'argent aux utilisateurs de WhatsApp. Le concept, simple, est présenté sous forme de jeu concours qui permettrait de gagner un barbecue à l'occasion de la fête des pères.

Selon les informations de BFMTV la participation au jeu concours est très simple. Vous recevez un message indiquant "Concours de la fête des pères Leroy Merlin. 5.000 barbecues au gaz à gagner". Il suffit ensuite de partager le message avec une dizaine de vos amis et de cliquer sur le lien web fourni afin de régler 1 ou 2 euros avec votre carte bleue pour des frais de livraison.

Mais en réalité, le jeu est une arnaque. En cliquant sur le lien, vous tombez alors sur une page d'erreur hébergée en Russie (le nom de domaine se termine par .ru). Cela va permettre l'installation d'un malware sur votre appareil et récupérer ainsi vos coordonnées bancaires. Avec ces informations, les cyber-arnaqueurs vont également vous inscrire automatiquement à un "club" pour 44€ par mois et subtiliser vos données pour débiter votre carte bleue de montants plus importants.

Si vous recevez ce message, ne vous laissez donc pas piéger. Certains éléments permettent de se rendre compte de l'arnaque notamment le fait qu'aucun logo de l'enseigne Leroy Merlin n'est visible sur la page. Enfin, aucun jeu concours ne vous demandera de régler des frais de livraison.

