Coronavirus : leur hôtel est fermé, leur séjour en Turquie vire à la catastrophe

publié le 21/12/2020 à 11:30

Mireille a 53 ans et est assistante maternelle. Thierry, son mari, est chauffeur routier et vit sur les routes du lundi au vendredi. Ils ont économisé toute une année pour s'offrir deux semaines de vacances en amoureux. En novembre 2019, ils réservent un séjour en avance, via une agence en ligne. Ils optent pour la Turquie en juillet 2020 et une formule tout inclus pour environ 2.800 euros.

Alors que la pandémie paralyse les lignes aériennes, ils retiennent leur souffle jusqu’en juin pour savoir s'ils peuvent partir. Finalement, Mireille demande à l’agence un remboursement ou un report, car son mari a la santé fragile. Malgré un certificat médical, on lui explique que ce n’est pas possible, car le séjour est maintenu et la réservation confirmée. Mireille et son mari partent donc le 11 juillet, direction Antalya, où un bel hôtel les attend.

Mais une fois arrivée en Turquie, c'est le début du cauchemar : à l’aéroport, il n’y a pas de navette pour les conduire à l’hôtel. Mireille et Thierry prennent un taxi. Et en arrivant devant l'hôtel, ils découvrent que l'établissement est fermé... Livrés à eux-mêmes, tard le soir, ils trouvent un autre hôtel en urgence et dès le lendemain, somment l’agence de leur trouver un hébergement. Après de nombreuses péripéties, on les rapatrie finalement le 15 juillet, stressés et très en colère.

Mireille voulait prendre ses précautions vis-à-vis de son mari et reporter le séjour, mais on l'a forcé à partir alors que l'hôtel est fermé. Aujourd'hui, le couple attend désespérément le remboursement de son séjour, soit 2.801,46 euros, plus les frais supplémentaires déboursés, 300 euros.

