"Ça peut vous arriver " : Charlotte Méritan raconte un cas digne d'un scénario de film

Dans ce podcast inédit, chaque jour un membre de l'émission Ça peut vous arriver revient sur les cas les plus marquants de ces dernières saisons. Défaillances administratives, entreprises malhonnêtes ou employés négligents... Les différentes affaires donnent du fil à retordre aux équipes de Julien Courbet. Ce mardi 12 juillet, c'est Charlotte Méritan, journaliste de l'émission, qui se confie au micro de Thibaud Chaboche.

Si cette histoire semble être tout droit sortie de l'imagination d'un scénariste, c'est pourtant une véritable affaire, mêlant héritage, abus de confiance et grande banque anglaise. "En six ans d'émission, c'est toujours le cas qui me revient en tête", explique d'emblée la journaliste. En 2017, l'émission reçoit l'appel d'un homme, seul héritier d'une grand-tante qui vient de décéder. En triant ses papiers, il découvre un compte chez Barclays, aux mouvements financiers plus que suspects. Près de 100.000 € ont été déplacés par le conseiller financier de la dame, dans des circonstances impossibles à identifier.

Immédiatement, il alerte la banque mais ne reçoit aucune réponse. Plus tard, il apprend le suicide du conseiller qui, dans une lettre, reconnait l'abus de faiblesse envers la dame, sans expliquer son geste. Si désormais le petit-neveu une preuve informelle du préjudice subi par sa grand-tante, toutes ses tentatives pour se faire rembourser par la banque ont échoué. Seule l'intervention de l'équipe de Julien Courbet a fini par débloquer la situation.

Un scénario mystérieux du début à la fin

Un accord à l'amiable a été trouvé entre le petit-neveu et la banque, cette dernière ayant reconnu la faute. Mais si le dénouement est heureux pour l'héritier, il l'est moins pour les auditeurs, qui ne sauront jamais la somme exacte obtenue par ce dernier. Une histoire incroyable à raconter à laquelle Charlotte Méritan elle-même n'imaginait pas d'issue positive, tant le dossier semblait complexe.

Abonnez-vous au podcast "Ça peut vous arriver" sur l'application RTL ou sur toutes nos plateformes partenaires. Tout l'été, retrouvez des "cas en or", des "règles d'or" et les meilleurs moments de l'émission, en attendant la rentrée le lundi 29 août.

