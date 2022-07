Julien Courbet : le cas qui l'a le plus marqué en cette saison de "Ça peut vous arriver" sur RTL et M6

Dans ce podcast inédit, chaque jour, les membre de l'émission Ça peut vous arriver reviennent sur les cas qui les ont le plus marqués cette saison. Arnaques, retards dans les travaux, dossiers administratifs qui n'avancent pas... L'occasion de revenir à froid sur des affaires parfois rocambolesques. Ce jeudi 7 juillet, c'est Julien Courbet qui partage l'une des affaires qui l'a le plus touché. Une histoire totalement folle et choquante, le grand feuilleton de cette saison.

En février 2022, Frank et sa femme Sylvana ont fait appel au même artisan que leur voisin pour réaliser des travaux sur les toitures de leurs maisons et dépendances. Or, sur un devis de 60.000 euros, le couple a versé près de 85.000 euros ! Une somme colossale, d'autant plus que l'artisan ne se rend plus sur le chantier depuis le 11 avril.

Un ouvrier pas très sérieux dont les excuses à répétition et les promesses sans lendemain à l'antenne ont néanmoins amusé les auditeurs pendant plusieurs mois. Avec une dizaine d'interventions dans l'émission, Mr Gonzalez est devenu populaire auprès des auditeurs. Julien Courbet a même reçu des messages sur les réseaux sociaux pour savoir quand le prochain numéro de l'affaire Gonzalez sortirait. Un feuilleton à suivre donc, à la rentrée de l'émission Ça peut vous arriver, le lundi 29 août prochain.

Abonnez-vous au podcast "Ça peut vous arriver" sur l'application RTL ou sur toutes nos plateformes partenaires. Tout l'été, retrouvez des "cas en or", des "règles d'or" et les meilleurs moments de l'émission, en attendant la rentrée le lundi 29 août.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info