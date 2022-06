Trottinette : que faire si je suis victime d’un accident ?

Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à vous déplacer au guidon d'une trotinette. Conséquence le nombre d'accidents a explosé en quelques années. Comme pour les cyclistes, les usagers de la trottinette traditionnelle, qui n'est pas motorisée, sont assimilés à des piétons.

Si un piéton a un accident avec un véhicule à moteur, son préjudice corporel sera indemnisé dans tous les cas, sauf s'il a commis une faute qualifiée dont les cas sont extrêmement rares, comme défini par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter.

De son côté, depuis un décret du 23 octobre 2009, la trottinette électrique est devenue une catégorie de véhicules terrestres à moteur à part entière. Ce fameux décret définit dans le code de la route les équipements de protection devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation ou ces conducteurs peuvent ou doivent circuler.

